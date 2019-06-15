رياضة | تصريح ناري من نبيل معلول بعد رفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من نبيل معلول بعد رفع الإيقاف عن جهاد جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس على أزمة مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي والوداد المغربي.

وقال معلول في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قرار إعادة المباراة ظالم للغاية، شكرت جهاد جريشة على أدائه في مباراة الذهاب والصحافة المغربية هاجمتني وقتها".

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وتابع: "الكلام الي قولته طلع صح ان جريشة قدم أداء مميز والدليل هو رفع الإيقاف من جانب الكاف، ما حدث من إيقاف لجريشة كان إرضاء لبعض الأطراف".

واستكمل معلول تصريحاته "لايصح إلا الصحيح والحق يعلو ولا يعلى عليه والحق ظهر برفع الإيقاف عن الحكم المصري".