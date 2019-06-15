رياضة | نبيل معلول: تونس تملك جيلا مميزا.. وهؤلاء المرشحون للتتويج بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول: تونس تملك جيلا مميزا.. وهؤلاء المرشحون للتتويج بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن نسور قرطاج تملك جيلا مميزا في كأس أمم إفريقيا.

وقال معلول خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نملك جيلا مميزا للغاية في المنتخب التونسي، ووصلنا للمركز الـ14 عالميا وهذا أمرا تاريخيا".

وأكمل : "حظوظ المنتخب التونسي في بطولة أمم إفريقيا مثل مصر والسنغال والجزائر والمغرب، هؤلاء هم المرشحين للتتويج بالبطولة".