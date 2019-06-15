رياضة | مدرب تونس السابق يجيب.. هل كأس العالم سبب استبعاد علي معلول من قائمة تونس؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس السابق يجيب.. هل كأس العالم سبب استبعاد علي معلول من قائمة تونس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نبيل معلول، مدرب تونس السابق، على قرار استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب من قائمة كأس أمم إفريقيا.

وقال معلول خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "السوشيال ميديا أثرت على تقييم اللاعبين فنيا، فلا يمكنني كمدرب الحكم على لاعب من كرة خاطئة".

وأكمل : "على معلول قدم مستوى جيد للغاية في كأس العالم، يجب على المدربين والمحللين أن ينظروا للاعبين بشكل أكبر من اداءه في المباراة".