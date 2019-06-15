رياضة | مدرب تونس السابق: معلول أفضل لاعب في إفريقيا.. والمنتخب سيتأثر بغايبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس السابق: معلول أفضل لاعب في إفريقيا.. والمنتخب سيتأثر بغايبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي على استبعاد مواطنه علي معلول من قائمة نسور قرطاج من قائمة منتخب بلاده من بطولة أمم إفريقيا.

وقال معلول في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "علي معلول قيمة غالية بالنسبة للأهلي ومن قبل مع الصفاقسي ومع منتخب تونس، هو ركيزة من ركائز المنتخب".

متابعًا "علي معلول ليس من أفضل لاعبي إفريقيا في مركزه ولكنه أفضل ظهير أيسر في القارة، تفاجئت مثلي مثل الجميع باستبعاده من القائمة، نحترم قرارات الجهاز الفني ولكن المنتخب التونسي سيتضرر كثيرًا باستبعاد علي معلول".