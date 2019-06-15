رياضة | رضا شحاتة: أتمنى تدريب الجونة في مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا شحاتة: أتمنى تدريب الجونة في مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت لنادي الجونة قيادة الفريق في مباراة الزمالك المؤجلة من بطولة الدوري.

وقال رضا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أتمنى قيادة الجونة في مباراة الزمالك، سنبدا التجهيز للمباراة بداية من يوم 23 في الشهر الجاري".

متابعًا "مجهز أكتر من سيناريو لنفسي داخل نادي الجونة سواء سيتم تعييني لمباراة الزمالك فقط أو لقيادة الموسم الجديد او تعيين جهاز فني جديد".

وأستكمل "في المباريات الكبيرة مش محتاج تستعد لها، اللاعبون أنفسهم يكونوا جاهزين للمباراة فقط يحاول المدير الفني معالجة نقاطة الضعف داخل صفوف فريقه".