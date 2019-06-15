رياضة | رضا شحاتة: عبد الله السعيد أفضل من عمرو وردة للمشاركة في البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا شحاتة: عبد الله السعيد أفضل من عمرو وردة للمشاركة في البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن عبد الله السعيد الأقرب للعب في مركز صناعة اللعب في أمم إفريقيا بدلا من عمرو وردة.

وقال رضا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عبد الله السعيد في رأيي هو الأقرب للعب في مركز صناعة اللعب بدلًا من عمرو وردة".

متابعًا "وردة على أطراف الملعب يكون لديه حلول أفضل وأخطر على المنافس من اللعب في المنتصف، أرى أن عبد الله هو الأقرب".

وعن وليد سليمان، قال رضا شحاتة "لاعب مميز ولديه حلول ولكنه لم يصل لفورمته المعروفة حتى الآن عنه مع النادي الأهلي".