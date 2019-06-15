شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تهزم بوليفيا (3-0) في انطلاق كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حققت البرازيل فوزاً منتظرا على بوليفيا اليوم السبت ضمن مباريات المجموعة الأولى في افتتاح كوبا أمريكا 2019 في ساو باولو أمام 67 ألف مشاهد احتشدوا في استاد مورومبي.

سجل فيليبي كوتينيو هدفين في الدقيقتين 50 من ركلة جزاء و53 من كرة رأسية، والبديل ايفرتون في الدقيقة 85 من تسديدة رائعة بعد فاصل مراوغة ومجهود فردي. وهذا الفوز التاسع للبرازيل على بوليفيا في كوبا أمريكا مقابل خسارتين.

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وبعد أن عانت البرازيل في الشوط الأول أمام دفاع بوليفي متكتل، ضرب رفاق الغائب بسبب الإصابة نيمار، مبكراً في الشوط الثاني ليحقق السيليساو انتصاراً متوقعاُ بأداء قابل للتطور كثيراً.

وجاءت تشكيلة البرازيل كما كان متوقعاً باستثناء الاعتماد على فيرمينو في خط الهجوم عوضاً عن غابرييل جيسوس الذي دخل احتياطياً في الشوط الثاني، فيما عوض نيمار لاعب أياكس أمستردام دافيد نيريس.

وبرز في البرازيل على نحو واضح البديل المهاري ايفرتون الذي لعب لعشر دقائق غيّر خلالها وجه الفريق هجوميا بسرعته ونشاطه وحيويته إلى جانب جيسوس الذي بدوره كان أكثر حيوية من فيرمينو.

وتضم المجموعة منتخبي البيرو وفنزويلا اللذين يلعبان اليوم السبت. وتنتقل البرازيل إلى ريو دي جانيرو لمواصلة المشوار في ماراكانا حيث تواجه فنزويلا في 19 يونيو، فيما تلعب بوليفيا في الجولة الثانية مع بيرو في اليوم ذاته.