شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء رغم كثرة العروض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم عدة العروض التى بدأت تُطارد الحارس الدولي شريف إكرامى، خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب حظوظه فى الرحيل صعبة للغاية.

وتلقى فى الفترة الماضية عدة عروض خارجية أبرزها من الدوري السعودي حيث استغلت هذه الأندية عدم مشاركة شريف إكرامي مع الاهلى وعرضت التعاقد معه كونه صاحب قدرات فنية عالية وخبرات طويلة تحتاجها كثيراً من الأندية العربية .

ورغم رغبة هذه الأندية إلا أن شريف إكرامي يرفض فكرة الرحيل عن الاهلي الصيف المقبل كما يرفض الاهلي التفريط في الحارس الدولي كونه أحد اللاعبين المهمين في الفريق من الناحية الفنية بجانب دوره الهام كأحد "كباتن" الاهلي حيث يقوم بدور مؤثر في "لم شمل" الفريق خلال الأوقات الصعبة التى يمر بها الفريق.