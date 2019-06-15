شكرا لقرائتكم سباق فورمولا إي الدرعية يعود في نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يوم الجمعة، الدرعية مكان انطلاق الموسم المقبل والسادس من سباقات "أي بي بي - أف أي إي فورمولا إي".

وبحسب الهيئة العامة للرياضة فإن الانطلاق سيكون في يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة وفورمولا إي والتي تستمر لمدة 9 أعوام.

وكانت قد أقيم سباق الدرعية في نسخته الأولى في 15 من ديسمبر الماضي، والذي فاز فيه البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا.