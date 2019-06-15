البرازيل تكتسح بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح كوبا أمريكا

كتب محمد بشاري

نجح المنتخب البرازيلي في اكتساح المنتخب البوليفي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح كوبا أمريكا على ملعب المورمبي بالبرازيل.

وافتتح فيليب كوتينيو التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 50 من ركلة جزاء أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولي لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، على ملعب المورمبي.

الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، إذ يتواجد في المجموعة الأولى البرازيل "البلد المضيف"، وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتأتي الأرجنتين على رأس المجموعة الثانية التي تضم معها منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، بينما المجموعة الثالثة على رأسها منتخب تشيلي "حامل اللقب" وأوروجواي والإكوادور واليابان