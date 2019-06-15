رياضة | ‏4 أرقام إيجابية تلخص ليلة كوتينيو الرائعة في افتتاحية كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏4 أرقام إيجابية تلخص ليلة كوتينيو الرائعة في افتتاحية كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب نادي برشلونة الإسباني منتخب بلاده إلى تحقيق الفوز، ضد منتخب بوليفيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث أحرز هدفين خلال المباراة الافتتاحية من كوبا أمريكا.

ونجح كوتينهو في تحقيق بعض الارقام الإيجابية له في المباراة الافتتاحية للبطولة، وجاءت كالتالي :-

- سجل كوتينهو هدفين ضد بوليفيا (في 3 دقائق)، وهو أسرع لاعب برازيلي يسجل هدفين في كوبا أمريكا، مُنذ هدفين من روبينهو ضد تشيلي (أيضًا في 3 دقائق) في 1 يوليو 2007.

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- كوتينهو هو البرازيلي السابع الذي يفتتح التسجيل في بطولة كوبا أمريكا والأول مُنذ 60 سنة.

‏- احرز فيليب كوتينهو هدفين في مباراة مع البرازيل لأول مرة مُنذ 8 يونيو 2016 ضد هايتي في كوبا أمريكا (سجل 3 اهداف).

‏- أصبح كوتينهو أول لاعب يسجل هدفين في المباراة الافتتاحية من كوبا أمريكا منذ كريستيان مونتيسينوس مع تشيلي ضد الإكوادور في 12 يوليو 2001.