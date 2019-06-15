رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت في الساعات الماضية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل، حيث نجح منتخب السيليساو في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية على منتخب بوليفيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق بطولة كوبا أمريكا هذة النسخة، خاصة إنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض إخفاق مونديال 2014 على ملعبه والخسارة الثقيلة بسباعية على يد منتخب ألمانيا.
ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019.
- ERT Sports HD
Eutelsat 39°E -12224 H 13381
- Varzish Sport HD
Yahsat52.5°E-11785 H 27500
NSS 57°E -11565 H 10740
- Arena Sport Serbia
BulgariaSat 2°E -12380 H 30000
Tandberg
- A SporT Turkey
Türksat 42°E -12054 H 27500
- CBC Sport Azerbaijan
AzerSpace 46°E -11134 H 27500
- IRIB TV Iran
Intelsat 62°E -11555 V 30000
Badr 26°E -11881 H 27500
Badr 26°E -12265 H 30000