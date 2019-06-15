رياضة | في عيد ميلاده الـ27.. مسيرة ناجحة لمحمد صلاح حتى الصعود للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ27.. مسيرة ناجحة لمحمد صلاح حتى الصعود للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتم اليوم الرابع عشر من يونيو 2019 الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عامه ال 27، ويعد صلاح هو أحد أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية بسبب مسيرته الرائعة الذى حققها فى سن صغير.

بدأ صلاح مسيرته الكروية مع فريق مقاولون عرب طنطا والذى جاء منه لنادى المقاولون العرب والذى لعب له لموسمين بالدرجة الأولى حتى عام 2010_2011 لعب خلالهم 44 مباراة سجل خلالهم 12 هدف وصنع 6 أهداف، مما جعل وقتها أندية القمة "الأهلى والزمالك" تسعى للحصول على خدماته ولكن يشاء القدر أن يأتى للاعب عرض أوروبي من بازل السويسري ويتمسك اللاعب بخوض تجربة الإحتراف فى سن ال 20 ساعياً لكتابة تاريخ من المجد يبدأ من سويسرا.

وبالفعل كانت تجربة بازل بداية قوية لصلاح الذى حصد فى لقب أفضل لاعب فى سويسرا، بعدما شارك مع الفريق فى 79 مباراة سجل خلالهم 20 هدف وصنع 19 هدف، كان من بينهم ثلاث أهداف فى مرمى تشيلسي الإنجليزى الذى كان يدربه وقتها المدير الفنى الكبير البرتغالى "جوزيه مورينيو" والذى طالب إدارة البلوز بالتعاقد مع صلاح عام 2014 ولكن لم يحصل صلاح على فرصة حقيقية للتعبير عن إمكانياته الكبيرة مع البلوز، فلم يشارك سوى فى 19 مباراة كان معظمهم كبديل سجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف، وفى يناير 2015 سعى محمد صلاح للهدف الرئيسي له الذى سافر من أجله وبالفعل طلب أن يخرج إعارة لصفوف فيورنتينا الإيطالى لإثبات نفسه من جديد.

وكانت بداية محمد صلاح الحقيقية بالدورى الإيطالى، فشارك صلاح مع فيورنتينا فى 26 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف كان من بينهم هدفين فى العملاف الإيطالى يوفنتوس وصنع 4 أهداف ليجذب أنظار فريق روما ليتعاقد معه ليتألق بصورة لافتة للنظر مع الذئاب ويشارك معهم فى 83 مباراة ويسجل خلالها 34 هدف ويصنع 23 هدف، لينجح بشكل ملفت ويثير إعجاب جماهير روما التى لقبته وقتها إنه خليفة للقائد التاريخي للنادى فرانشسكو توتي، ولكن بسبب ذلك تعاقد معه ليفربول.

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وبالفعل أعلن ليفربول فى يونيو 2017 التعاقد مع محمد صلاح قادماً من روما فى صفقة تعد من الأنجح فى تاريخ النادى، فجاء صلاح ورفع من طموحات الفريق الذى ليتوج ببطولة منذ فترة كبيرة ولا ينافس أيضاً، وبالفعل منذ أول موسم له برهن على نجاحه.

وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزى برصيد 34 هدف وقاد الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ 13 عام ولكن لم يتوج ببطولة ثم فى الموسم المنقضي، لم ييأس صلاح ولم يخلف ظن جماهير الريدز التى تعشقه ودائما ما تغنى له وبالفعل نافس بالفريق حتى أخر جولة في الدورى ولكن خسر اللقب أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة ولكن عوض ذلك بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عام، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزى للمرة الثانية توالياً بعد إحرازه 22 هدف وهدافاً للريذز بدورى الأبطال برصيد 5 أهداف وسجل فى المباراة النهائية أمام توتنهام، وشارك محمد صلاح فى موسمين مع ليفربول فى 104 مباراة سجل خلالهم 71 هدف وصنع 29.

بينما على مدار مسيرته الدولية مع منتخب مصر التى إنطلقت عام 2011، فهى ناجحة، فشارك صلاح دولياً فى 62 مباراة دولية سجل خلالها 39 هدف وأصبح ثالث الهدافين التاريخيين للفراعنة بعد حسام حسن الذى يتصدر ترتيب الهدافيين برصيد 69 هدف ويأتى خلفه الراجل حسن الشاذلى برصيد 42 هدف.

وساهم صلاح بقوة في صعود مصر لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب 28 عام بعد إحرازه 5 أهداف فى التصفيات ثم إحرازه هدفين ببطولة كأس العالم.