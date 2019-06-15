رياضة | مصادفة غريبة في عيد ميلاد محمد صلاح الـ27

يحتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 15 يونيو بعيد ميلاده الـ27.

ويصادف عيد ميلاد محمد صلاح الـ27، نفس عدد الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي برصيد 27 هدف مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي وبدوري الأبطال.

وسجل صلاح 22 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز توج على آثرها بلقب هداف البريمرليج للموسم الثاني على التوالي، كما سجل صلاح 5 أهداف في دوري الأبطال كان آخرها بشباك توتنهام بالمباراة النهائية.

وينتظر محمد صلاح المشاركة مع المنتخب الوطني في رحلة البحث عن التتويج بأول لقب إفريقي مع المنتخب بعدما اخفق في الفوز بالبطولة بالنسخة الماضية بالخسارة أمام الكاميرون 2-1 في المباراة النهائية.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الفترة الماضية بعد أن قاد فريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام مسجلاً هدفاً في اللقاء النهائي من علامة الجزاء.