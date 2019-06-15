رياضة | محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ27

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15 يونيو بعيد ميلاده الـ27.

يحتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق

ويشارك محمد صلاح حالياً مع المنتخب الوطني في الفترة التحضيرية لبطولة كأس الامم الإفريقية المقرر انطلاقها بعد أيام قليل في مصر.

ومن المنتظر أن يحتفل لاعبو المنتخب الوطني بعيد ميلاد محمد صلاح في المعسكر المغلق خلال الساعات القادمة.

وينتظر محمد صلاح المشاركة مع المنتخب الوطني في رحلة البحث عن التتويج بأول لقب إفريقي مع المنتخب بعدما اخفق في الفوز بالبطولة بالنسخة الماضية بالخسارة أمام الكاميرون 2-1 في المباراة النهائية.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الفترة الماضية بعد أن قاد فريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام مسجلاً هدفاً في اللقاء النهائي من علامة الجزاء.