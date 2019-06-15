شكرا لقرائتكم الإنتاج ينتظر قرار الفيصلى الأردنى لضم "أونش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الانتاج الحربى قرار الفيصلى الاردنى بشأن محمد ماجد أونش لاعب الانتاج المعار للفيصلى لنهاية الموسم . وكان الفيصلى الاردنى قد حصل على خدمات أونش فى الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم . وتوج الفيصلى بطلا للدوري الاردنى هذا الموسم . وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج ينتظر قرار الفيصلى الأردنى لضم "أونش"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.