الآن: نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم كوبا أمريكا والشوط الثاني يشهد على تألق كوتينيو والصدارة...

نقدم لكم نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا وملخص كتابي للقاء، عشاق الكرة العالمية على موعد مرتقب اليوم مع افتتاح كوبا اميركا حين يسدل الستار عنها بمباراة كبيرة طرفها الأول مستضيف البطولة منتخب البرازيل حيث يلتقي مع منتخب بوليفيا في أولى لقاءات المجموعة الأولى التي تضم فريقي فنزويلا وبيرو، حيث يستهدف منتخب راقصي السامبا الفوز بالبطولة لتعزيز ألقابهم القارية منها والتي تبلغ 8 فقط.
مباراة البرازيل وبوليفيا
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 00:30 من صبيحة يوم السبت بتوقيت جرينتش على ملعب المورمبي، وتستضيف البرازيل نسخة البطولة الحالية والتي تحدث عنها مسئول المسابقات في اتحاد الكرة الجنوبية هوجو فيجيريدو وأكد أنها ستكون الأفضل في تاريخ البطولة باستعدادات البرازيل وتوفير الملاعب الجاهزة.
مباراة البرازيل وبوليفيا
وتستقطب تلك البطولة أنظار الكثير من المتابعين لاسيما متابعي منتخبي البرازيل والأرجنتين فكلا المنتخبين يسعى لتعويض فشله في كأس العالم الأخير ببطولة قارية تضيف السعادة لأنصاره لاسيما ميسي والذي لم يحالفه الحظ في النسخ الأخيرة من البطولة في التتويج بها ووقفت ركلات الترجيح أمام حلمه في أكثر من مناسبة.
نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا
وبدأت جماهير السليساوفي التوافد على ملعب اللقاء منذ عدة ساعات رافعين اعلام المنتخب واللافتات التشجيعية وتأكدت أنباء غياب آرثور لاعب فريق برشلونة عن قائمة البرازيل لمباراة اليوم بسبب الاصابة التي لحقت به في الأيام الأخيرة
وجاء استطلاع رأي للجماهير البرازيلية حول البطولة حيث يرى أقل من 40% من اجمالي ما تم رصدهم داخل البحث أن البرازيل قادرة على الفوز باللقب بينما وضح الاستطلاع أن أكثر من الثلث لم يهتموا بالكوبا برغم من أنها تقام على أراضيهم.
وتقام البطولة بنظام الثلاث مجموعات حيث تضم 12 منتخب من بينهما منتخبين مدعوين للمشاركة وهما منتخب قطر واليابان. ونستعرض لكم تشكيل الفريق صاحب الأرض، في حراسة المرمى أليسون بيكر حارس ليفربول وفي الدفاع داني ألفيش، تياجو سيلفا، ماركينيوس، فيليبي لويس وخط وسط بثلاثي فيرناندينيون كاسيميرو، فيليبي كوتينيو وثلاثي الهجوم دافيد نيريس، فيرمينو، ريتشارلسون.
نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا:
- حفل البطولة ينطلق قبل لحظات، فقرة دخول المنتخبات بالأعلام والاضاءات ثم فقرة موسيقية وحفل مبسط للغاية قبل دخول اللاعبين والآن الشوط الأول من اللقاء المرتقب
- بعد مرور 10 دقائق: البرازيل كادت ان تحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من ركنية وتحويل ولكن الحارس يتصدى وضغط عالي وبوليفيا تتراجع للدفاع
- الدقيقة 11: ركنية وعرضية ورأسية من تياجو سيلفا والهدف الأول يمر بجوار القائم الأيسر للحارس، وفي الدقيقة 24 أول تسديدة من بوليفيا على مرمى البرازيل ولكن تمر ضعيفة للغاية
- الدقيقة 25: المباراة تستمر في نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين وبوليفيا تدخل في المباراة رويدا وتنجح في خطتها للشوط الاول حتى الآن
- الحكم يضيف دقيقتين وقت بدل من الضائع وكرة وتسديدة من كاسيميرو لاعب الريال تمر لضربة مرمى ونهاية الشوط الاول من المباراة بالتعادل بدون أهداف
- الدقيقة 49: الحكم يستعين بالفار لكرة داخل منطقة الجزاء ويقرر احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد وكوتينهو يسدد ويحرز الهدف الأول
- الدقيقة 52: كوتينهو يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من فيرمينو ورأسية من كوتينهو والهدف الثاني سريعا وانفجار برازيلي وانهيار بوليفي
- الدقيقة 80: البرازيل تحاول احراز الهدف الثالث واستحواذ كامل على أحداث الشوط الثاني وقوة خط وسط البرازيل تمنع هجمات بوليفيا
- الدقيقة 85: الهدف الثالث يأتي من مهارة رائعة من ايفرتون بتسديدة يمينية قوية ونهاية المباراة والبرازيل تحرز أول ثلاث نقاط وتتصدر مجموعتها