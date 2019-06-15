نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019 وثنائية كوتينهو ترسم ملامح فوز...

نستعرض معكم نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم ملخص كتابي، تُفتتح اليوم بطولة كوبا أميركا 2019 بمباراة يطلق عليها مصطلح السهل الممتنع بالنسبة لراقصي السامبا حيث تستضيف البرازيل منتخب بوليفيا في المباراة الافتتاحية في النسخة الحالية التي تقام على الأراضي البرازيلية والتي يسعى من خلالها المنتخب البرازيلي لمصالحة الجماهير بعد الاخفاقات المستمرة منذ هزيمتهم التاريخية أمام ألمانيا.

نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي ان سبورت من خلال قناة beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي وقناة MAX4 بتعليق جواد بدة وهى القنوات التي تم اطلاقها خصيصا لهذه البطولة.

نتيجة مباراة البرازيل وبوليفيا:

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وصول المنتخب البرازيلي منذ قليل للملعب وسط تشديدات أمنية مكثفة خارج الملعب واللاعبون يتوجهون منباشرة من الحافلة لغرف خلع الملابس الخاصة بهم استعدادا لعملية الاحماء

تشكيل البرازيل لمباراة بوليفيا شهد وجود ألفيش قائداً وجاء كالتالي: في حراسة المرمى أليسون بيكر وفي الدفاع داني ألفيش، تياجو سيلفا، ماركينيوس، فيليبي لويس وثلاثي خط المنتصف فيرناندينيو، كاسيميرو، كوتينيو وثلاثي الهجوم نيريس، فيرمينو، ريتشارلسون.

انطلاقة حفل افتتاح البطولة بدخول رموز المنتخبات المشاركة ثم فقرة موسيقية مقتضبة ونهايته سريعا والآن النشيد الوطني للمنتخبين وبداية أحداث الشوط الأول من المبارة

الدقيقة 4: البرازيل تضغط بقوة للغاية وخطأ لعى حدود منطقة الجزاء ثم ركنية وتنفيذ والكرة ينقذها حارس بوليفيا قبل أن تسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول، فهل ستصمد بوليفيا

مرور 20 دقيقة من اللقاء والمنتخب البرازيلي يضيع فرصة التهديف وبوليفيا تتراجع لمنطقتها وتتجه للدفاع الخالص والمرتدات التي تحاول الصمود بها

الدقيقة 35: مرور من نيريس وتمريرة لفيرناندينيو ولكن دفاع بوليفي يستخلص الكرة والتعادل السلبي مستمر في الشوط الأول من اللقاء

نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي والبرازيل تمر بآداء أقل من المتوسط والمتوقع وبوليفيا تنجح في احكام سيطرتها الدفاعية وتخرج بشباك نظيفة

الدقيقة 50: الهدف الأول للبرازيل عن طريق فيليب كوتينهو من نقطة الجزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو المساعد واحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد

الدقيقة 52: الهدف الثاني، كوتينهو يستقبل عرضية فيرمينو برأسية رائعة والهدف الثاني للسيليساو وسعادة من الجماهير الحاضرة وبداية ممتازة للشوط الثاني

الدقيقة 75: البرازيل تستمر بالتقدم بهدفي كوتينهو وآخر ربع ساعة في عمر اللقاء وتبحث عن اضافة الهدف الثالث

الدقيقة 85: ايفرتون يحرز الهدف الثالث لراقصي السامبا ونهاية المباراة بثلاثية نظيفة

مباراة البرازيل وبوليفيا

ويغيب عن تلك البطولة نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان نيمار بسبب الاصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية ورغم ذلك فان مدرب بوليفيا قد أكد أن غياب النجم البرازيلي سيجعل خصمه أكثر احكاما وتماسكا في مباراة الليلة وتوقع عدم تغيير استراتيجية الفريق المستضيف لوجود عدد من اللاعبين المميزين وثلاثي الهجوم بقيادة فيرمينيو.

البرازيل وبوليفيا

وتقام تلك البطولة على الأراضي البرازيلية للمرة الخامسة في تاريخها ويتأهب راقصي السامبا لتثبيت الحقيقة التاريخية التي مفادها أن البرازيل تتوج باللقب في حال نظمت البطولة حيث فازت بالبطولة في الاربع نسخ السابقة التي نظمتها.

ويرى الكثير أن البطولة الحالية هى الفرصة الأخيرة للمدرب تيتي مدرب البرازيل الذي ينتقد الكثير ميله للطريقة الدفاعية وتامين الدفاع وهو عكس ما اعتاد عليه الجميع من الكرة الهجومية للسيلساو في السنوات الأخيرة.