البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بثلاثية نظيفة أمام بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره البوليفي بنتيجة 3-0 في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، خلال المباراة التي أقيمت فجر السبت على استاد المورمبي.

وحصد المنتخب البرازيلي أول 3 نقاط في المجموعة الأولى التي ستشهد مباراة أخرى بين فنزويلا وبيرو مساء السبت.

تشكيل الفريقين:

ويتكون تشكيل البرازيل من: أليسون؛ دانييل ألفيس، تياجو سيلفا، ماركينيوس، فيليبي لويس؛ فيرناندينيو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو؛ ريتشارلسون، دافيد نيريس، فيرمينو.

تشكيل بوليفيا: كارلوس لامبي؛ دييجو بيخارانو، لويس أكويم، أدريانو جوسينو، مارفين، بيخارانو؛ أليخاندرو كومارشيرو، لينويل يوستنيانو، فرناندو ساوسيدو، ارفين ماريو سافيدرا، راؤول كاسترو، مارسيلو مورينو.

الشوط الأول

تسيد المنتخب البرازيلي المباراة منذ البداية، واستطاع أن يصل إلى منطقة جزاء بوليفيا لكن عجز الفريق من انهاء الهجمات بشكل مثالي خلال ربع الساعة الأول.

وعمد المنتخب البوليفي لمحاولة إهدار الوقت منذ البداية، وظهرت عدم قدرة الفريق على مجاراة نجوم البرازيل في اللقاء.

واستطاع روبيرتو فيرمينو أن يسدد رأسية على مرمى بوليفيا في الدقيقة 5 بعد ركنية من الجانب الأيسر، وفي حين كان اللاعب يستعد للاحتفال وجد الحارس كارلوس لامبي يتصدى لها.

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وحاول ريتشارلسون لعب تمريرة داخل منطقة الجزاء لصالح كوتينيو في الدقيقة 14 لكن مدافع بوليفيا أبعدها إلى ركنية.

أوقف الحكم المباراة من أجل مراجعة إحدى الكرات عن طريق تقنية الفيديو، وبعد المراجعة في الدقيقة 20 أشهر البطاقة الصفراء في وجه فرناندو ساوسيدو لاعب بوليفيا.

وتقدم تيجو سيلفا من أجل المساندة في الجانب الهجومي بالدقيقة 34، ومن ارتقى لاستقبال احدى الكرات العرضية، غير أن الرأسية التي لعبها أتت بعيدة تمامًا عن المرمى.

وتواصلت السيطرة من البرازيل حتى نهاية الشوط الأول دون أن ينجح في التسجيل.

الشوط الثاني

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرازيل في الدقيقة 49 بعد الرجوع إلى المراجعة بالفيديو، واستطاع كوتينيو أن يتقدم للبرازيل في الدقيقة 50.

وأضاف كوتينيو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بعدما لعب فيرمينو عرضية من الجانب الأيمن استقبلها كوتينيو برأسية في شباك بوليفيا.

وشارك جابريل جيسوس في الدقيقة 64 من عمر المباراة، على حساب فيرمينو، ومن أول لمسة صوب كرة بعيدة المدى ارتطمت بأحد عناصر بوليفيا وخرجت إلى ضربة ركنية.

وسجل إيفرتون الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعدما راوغ دفاع بوليفيا وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس كارلوس لامبي.

وتواصلت دقائق المباراة، دون أن يصل أي منهما إلى المرمى، ليحقق المنتخب البرازيل أول فوز في البطولة التي يسعى من خلالها للتتويج باللقب التاسع في تاريخه، والبطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2007.