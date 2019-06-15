بالفيديو.. كوتينيو يكسر ملل افتتاح كوبا أمريكا بهدفين في 3 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كسر فيليب كوتينيو لاعب المنتخب البرازيلي المملل الذي سيطر على الشوط الأول من افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، بتسجيل هدفين في 3 دقائق، في الربع الأول من الشوط الثاني أمام بوليفيا.
وحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرازيل في الدقيقة 49 بعد الرجوع إلى المراجعة بالفيديو، واستطاع كوتينيو أن يتقدم للبرازيل في الدقيقة 50.
وأضاف كوتينيو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بعدما لعب فيرمينو عرضية من الجانب الأيمن استقبلها كوتينيو برأسية في شباك بوليفيا.
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