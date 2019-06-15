الشوط الأول.. البرازيل تسيطر على بوليفيا دون تسجيل في افتتاح كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

سيطر المنتخب البرازيلي على بوليفيا بالرغم من عدم تسجيل أي أهداف في الشوط الأول من مباراة افتتاح كوبا أمريكا 2019 التي تقام فجر السبت على استاد المورمبي.

تسيد المنتخب البرازيلي المباراة منذ البداية، واستطاع أن يصل إلى منطقة جزاء بوليفيا لكن عجز الفريق من انهاء الهجمات بشكل مثالي خلال ربع الساعة الأول.

وعمد المنتخب البوليفي لمحاولة إهدار الوقت منذ البداية، وظهرت عدم قدرة الفريق على مجاراة نجوم البرازيل في اللقاء.

واستطاع روبيرتو فيرمينو أن يسدد رأسية على مرمى بوليفيا في الدقيقة 5 بعد ركنية من الجانب الأيسر، وفي حين كان اللاعب يستعد للاحتفال وجد الحارس كارلوس لامبي يتصدى لها.

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وحاول ريتشارلسون لعب تمريرة داخل منطقة الجزاء لصالح كوتينيو في الدقيقة 14 لكن مدافع بوليفيا أبعدها إلى ركنية.

أوقف الحكم المباراة من أجل مراجعة إحدى الكرات عن طريق تقنية الفيديو، وبعد المراجعة في الدقيقة 20 أشهر البطاقة الصفراء في وجه فرناندو ساوسيدو لاعب بوليفيا.

وتقدم تيجو سيلفا من أجل المساندة في الجانب الهجومي بالدقيقة 34، ومن ارتقى لاستقبال احدى الكرات العرضية، غير أن الرأسية التي لعبها أتت بعيدة تمامًا عن المرمى.

وتواصلت السيطرة من البرازيل حتى نهاية الشوط الأول دون أن ينجح في التسجيل.