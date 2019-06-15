البرتغال لا تتصدر الترتيب العالمي رغم تتويجها بدوري الأمم الأوروبية

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارته للتصنيف العالمي للمنتخبات وفقا للائحة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن شهر يونيو/حزيران الجاري.

وتمكّن الشياطين الحمر من التمسّك بالمركز الأول بفضل بدايتهم القوية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

أما المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم في نسخة 2018، فقد بقي في المركز الثاني، كما رفضت البرازيل التزحزح عن المركز الثالث، وإنجلترا عن المركز الرابع.

أما البرتغال، والتي ظفرت خلال الأيام القليلة الماضية بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، فقد قادها إنجازها للتقدم إلى المركز الخامس على مستوى العالم.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت كرواتيا، وصيفة بطلة العالم في نسخة 2018، إلى المركز السادس.