مارادونا يقرر الرحيل عن الدوري المكسيكي

بوينس آيرس – بعد أن قرر الاستمرار على رأس القيادة الفنية لنادي دورادوس المكسيكي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء، عدل المدرب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عن رأيه وقرر خلال الأيام الماضية الرحيل عن المكسيك.

وقال موقع “فيلو دوت نيوس” الأرجنتيني على الانترنت إن اللاعب الأسطوري السابق قرر عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لدورادوس، بسبب نصائح الأطباء الذين أكدوا له على أهمية المزيد من الاهتمام لحالته الصحية.

وطبقا للموقع الأرجنتيني، سيخضع مارادونا لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وقال ماتياس مورلا، المحامي الخاص بمارادونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دييجو مارادونا قرر عدم الاستمرار على رأس القيادة الفنية لدورادوس، بسبب نصيحة الأطباء الذين أكدوا له على أهمية منح وقت واهتمام لصحته، إنه يعرب عن امتنانه لكل أسرة دورادوس”.

وأكد محامي مارادونا أن العلاقة بين اللاعب الأسطوري السابق وإدارة دورادوس انتهت في إطار من الأجواء الودية، وبسبب ظروف قهرية، مشيرا إلى أن عودة مارادونا مرة أخرى للنادي المكسيكي في المستقبل ليست مستبعدة.