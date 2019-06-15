اونلاين | Brazil مشاهدة مباراة البرازيل ضد بوليفيا اليوم15 /6 /2019”brazil-vs-bolivia”رابط بث مباشر كوبا أمريكا فى افتتاح البطولة

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مشاهدة مباراة البرازيل ضد منتخب بوليفيا اليوم فى افتتاح بطولة كوبا امريكا تفتتح البطولة مشوارها في مباراة أصحاب الأرض (راقصو السامبا) أمام المنتخب البوليفي على إستاد [دو مورومبي _ في ساو باولو]،في المباراة الإفتتاحية في إطار الدور الأول للبطولة.

مشاهدة البرازيل ضد بوليفيا

مشاهدة البرازيل اليوم بث مباشر بدون تقطيع تبدأ البطولة من يوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي حتى السابع من شهر يوليو المقبل وذلك بمشاركه 12 منتخب.

بث مباشر البرازيل وبوليفيا اليوم

بث مباشر مباراة البرازيل اليوم أوقعت قرعة كوبا أمريكا الجنوبية المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى التى تعتبر سهله بعض الشئ على المستوى العام، وضمت منتخبات “بوليفيا _ بيرو _ فينزويلا”.

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رابط مباراة البرازيل بث مباشر يوتيوب يبحث فيها البرازيل عن استعاده لقبه القاري الذي غاب عنه لـ مدة “12 عام” وكان آخر مرة يتوج بها بالبطولة في عام “2007”.

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مباراة البرازيل يوتيوب الان مباشر وحصل عليها منتخب البرازيل “8 مرات” وهذه الإحصائية مقابل “15” لقب لـ منتخب الأوروجواي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة، ويأتي خلفه منتخب الأرجنتين صاحب الـ “14” لقب.

منتخب البرازيل ليس امامه أي حل آخر غير الفوز بالبطولة بعيدًا عن أن البطولة مقامه على أرضه بين جماهيره الكبيرة.

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ولكن هذه البطولة تعتبر بـ مثابه “مصالحة الجماهير” في الآونة الأخيرة بسبب السقوط الشهير أمام المنتخب الألماني بـ نتيجة 7_1 في إطار المربع الذهبي بكأس العالم “2014” بالبرازيل.

بالإضافة إلى خروجه المبكر في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا والتى استضافتها الولايات المتحدة عام “2014”، أيضًا خروجه من مونديال “2018” في إطار منافسات دور الثمانية بـ روسيا والتي فازت بها منتخب فرنسا.

فاز منتخب بوليفيا بالبطولة في مرة وحيدة وذلك قبل “56” عامًا.

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خاض البرازيل مباريات ودية قبل بدء مشواره للبطولة وكانت أمام منتخب هندوراس وفاز بسباعيه دون رد، أيضًا حققوا الفوز أمام الولايات المتحدة بـ نتيجة 2_0.

بالإضافة إلى مباراة السلفادور والتي إنتهت بنتيجة 5_0 لصالح البرازيل.

وعلى جانب المنتخب البوليفي فهو لعب مباراة ودية وحيده أمام بطل العالم الأخير “فرنسا” وانتهى اللقاء بفوز فرنسا بنتيجة 2_0.

يفتقد للمرة الثانية على التوالي “راقصو السامبا” نجم باريس سان جيرمان “نيمار” بسبب الإصابة.

“موعد مباراة منتخب البرازيل و بوليفيا”

ينطلق اللقاء يوم (السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الحالي”، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مصر، و بتوقيت السعودية في تمام الساعة الثالثة والنصف.

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