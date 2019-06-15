رياضة | ميندي يجبر زيدان على التضحية بنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميندي يجبر زيدان على التضحية بنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني قرر الاستغناء عن ظهير الفريق الأيسر ​ثيو هيرنانديز​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب التعاقد مع فيرلاند ​ميندي​ من صفوف ليون.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن الملكي حسم صفقة النجم الفرنسي ميندي من ليون مقابل 48 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين حوافز.

وأكد الموقع الفرنسي أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق طلب من بيريز التخلي عن هيرنانديز عقب نهاية إعارته الحالية مع ريال سوسييداد.

وكشف الموقع الفرنسي عن رغبة زيدان في الاعتماد على لاعبان فقط في الجانب الإيسر وهما البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي.