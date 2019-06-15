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رياضة | جماهير ريال مدريد تطلب التعاقد مع هذا اللاعب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير تطلب التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب "السانتياجو برنابيو" يوم أمس الخميس، حضور جماهيري كبير وقت تقديم ريال مدريد صفقته الجديدة وهو اللاعب البلجيكي إيدين هازارد قادماً من

وبلغ عدد الحضور في البرنابيو ما يقرب من 50 ألف مشجع مدريدي، في حفل استقبال وتقديم مميز للنجم البلجيكي الذي جاء بعد مفاوضات طويلة بين إدارتي نادي الريال وتشيلسي.

ورددت جماهير البرنابيو جملة "نريد مبابي" بطريقة غنائية، وبهذا تعلن الجماهير للرئيس فلورنتينو بيريز عن رغبتها بضم كيليان مبابي وهي تعتبر "صفقة القرن".

وكانت إدارة ريال مدريد قد حاولت ضم كيليان مبابي ولكن هناك تمسك ببقاء اللاعب من قبل إدارة باريس سان جيرمان.

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