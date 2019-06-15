رياضة | صدقي : الشناوي الأقرب لحراسة المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدقي : الشناوي الأقرب لحراسة المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حماده صدقي المدير الفني السابق للجونة بأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى المنتخب في أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"عودة عبد الله السعيد للمنتخب ستساهم بشكل كبير في تغيير أسلوب اللعب".

وأضاف :"محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى مصر في البطولة".

واختتم صدقي تصريحاته قائلاً : " اختلفت مع الجونة في بعض النقاط لذلك فضلت الرحيل عن الفريق ولم أخشى مواجهة الزمالك".