شكرا لقرائتكم خبر عن السويلم يرفض رئاسة النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة) وضع رئيس نادي النصر سعود السويلم حدا للشائعات التي تطارده طوال الفترة الماضية، باعتذاره بشكل رسمي عن دخول السباق الانتخابي والترشح لمدة 4 سنوات لرئاسة النادي. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قال فيها: «تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله». وأضاف: «جماهير الوفاء.. كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير

وضع رئيس نادي النصر سعود السويلم حدا للشائعات التي تطارده طوال الفترة الماضية، باعتذاره بشكل رسمي عن دخول السباق الانتخابي والترشح لمدة 4 سنوات لرئاسة النادي. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قال فيها: «تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله». وأضاف: «جماهير الوفاء.. كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط». وكانت "الخليج 365" قد أشارت إلى عدم رغبة السويلم الترشح لرئاسة النصر تحت عنوان (السويلم ما له خاطر في النصر) في عددها الصادر (الأربعاء) الماضي.

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