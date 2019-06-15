«الأوروبية» تجهز باهبري

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) خصص النجم الدولي ولاعب نادي الهلال هتان باهبري، وقتا للرياضة خلال رحلته الأوروبية في دول بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا برفقة عائلته، لأداء تمارين تقوية العضلات والمحافظة على مخزونه اللياقي في مراكز التدريب

خصص النجم الدولي ولاعب نادي الهلال هتان باهبري، وقتا للرياضة خلال رحلته الأوروبية في دول بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا برفقة عائلته، لأداء تمارين تقوية العضلات والمحافظة على مخزونه اللياقي في مراكز التدريب الرياضية العالمية، ويهدف باهبري لعدم الانقطاع عن ممارسة الرياضة رغم إجازته التي فضل أن تكون في دول أوروبية، بعد موسم طويل شارك فيه مع المنتخب السعودي في مونديال روسيا، وكأس الأمم الآسيوية الماضيتين، ومع نادي الشباب قبل أن ينتقل للهلال في الفترة الشتوية من الموسم الماضي، ويتطلع باهبري لتقديم نفسه بشكل مميز في الموسم القادم، وكان اللاعب سجل أسرع هدف مع الفريق الهلالي في مسابقة دوري أبطال آسيا العام الحالي في مباراة العين الإماراتي التي أقيمت في استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن دور المجموعات، وحصل باهبري على أفضل لاعب في تلك المباراة.

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