شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» يحدد قائمة الـ30 لاعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينتظر المرشح لرئاسة نادي الاتحاد أنمار الحائلي تنصيبه رئيسا لمجلس الإدارة في الجمعية العمومية الثلاثاء القادم، من أجل بدء العمل رسميا في العميد، إذ يسعى الحائلي وأعضاء مجلس إدارته لكسب الوقت من أجل التخطيط للموسم الرياضي القادم، الذي سيخوض خلاله الفريق الأول العديد من الاستحقاقات المحلية والعربية والقارية، ويطمح وأعضاء إدارته لتحقيق الإنجازات لمصلحة النادي وعودة العميد للتربع على عرش القارة الآسيوية والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم للمرة الثانية في تاريخه.

من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من الرئيس المرشح أنمار الحائلي أن ملف اللاعبين الأجانب والمحليين الذين ينوي النادي الإبقاء عليهم أو رحيلهم سيتم البت فيه بعد تسلم الإدارة الاتحادية مهمات العمل رسميا في النادي. وأوضح المصدر ذاته، أن مسألة التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب ستتم بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا الذي سيختار قائمة الفريق الذي سيشارك بهم في الموسم الرياضي القادم بعد تقليص عدد القائمة من 35 إلى 30 لاعبا. وأشار المصدر نفسه، إلى أن ما يتم تداوله حاليا عن رحيل بعض اللاعبين المحليين أو الأجانب أمر سابق لأوانه، مطالبا جماهير العميد بعدم الانسياق خلف تلك الشائعات التي اعتدنا عليها عقب نهاية كل موسم رياضي.