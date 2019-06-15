شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «الأخضر» ضمن أجندة المسحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تنتظر المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عقب تنصيبه رسميا يوم 29 يونيو الجاري، العديد من الملفات المهمة؛ أبرزها ملف مدرب المنتخب السعودي الأول، الذي سيحل خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، الذي تمت إقالته عقب خروج الأخضر من دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية التي أقيمت في الإمارات مطلع العام الميلادي الحالي، وقبل ذلك مغادرة منتخبنا الوطني من دور المجموعات في مونديال روسيا الصيف الماضي.

ويسعى اتحاد القدم الجديد لحسم ملف مدرب الصقور الخضر مبكرا من أجل رسم خريطة جديدة تعيد منتخبنا الوطني لمكانه الطبيعي ومنافسته على البطولات القادمة، والظهور بشكل مشرف في كافة المحافل القارية والدولية.