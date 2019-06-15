شكرا لقرائتكم خبر عن العنود الخليفي لـ الخليج 365 : ظهوري الأول ثمنه 6 ذهبيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

رغم أن الرياضة عموماً ورياضة رفع الأثقال خصوصاً لا تجد إقبالاً ولا قبولاً بين أوساط الشباب السعودي من الجنسين، لكن العنود الخليفي حققت المفاجأة التي لم تخدمها فقط، بل خدمت انتشار اللعبة بين الفتيات اللاواتي كن يعتقدن أن رياضة رفع الأثقال رياضة رجالية ويصعب عليهن تحقيق نجاح بممارستها، حتى لاعبتنا نفسها ذهبت للبطولة الخليجية لمجرد المشاركة والظهور، وكانت المفاجأة بتحقيقها 6 ميداليات ذهبية:• كيف كانت بدايتك مع رفع الأثقال؟

•• بدايتي كانت تحت مظلة لعبة الكروسفيت، وبعدها أصبح الموضوع شخصياً بيني وبين الحديد، وتحدياً متجدداً لرفع أوزان أعلى، وتخطي الأخطاء في الأداء الحركي حتى وصلت للمستوى الحالي، ولا يزال التحدي قائماً.

• ماذا عن البطولات التي حصلتِ عليها؟

•• أول بطولة ومشاركة لي «لاعبة رفع أثقال» كانت في بطولة الخليج وغرب آسيا التي أقيمت في عمان.

• إلى ماذا كنتِ تطمحين في بطولتي الخليج وشرق آسيا؟

•• في الحقيقة لم يكن هناك طموح للفوز بأي مركز، كانت مشاركة لغرض التواجد فقط، والظهور بأداء مشرف لأول فريق سعودي، والحمدلله كانت النتيجة مفاجأة وخرجت بـ٦ ميداليات ذهبية.

• هل تجد لعبة رفع الأثقال في السعودية الاهتمام الكافي؟

•• أرى أن اللعبة مظلومة إعلامياً وجماهيرياً، لكن الأمل في التغير عالٍ جداً وقريب.

• هل كُرِّمتِ سابقاً على مستوى السعودية أو خارجها؟

•• لا، ولكنني لا أبحث عن تكريم بقدر ما أبحث عن تسجيل تاريخ مشرف في هذه الرياضة يسجل باسم وطني ثم باسمي.

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• ما طموحك المستقبلي؟

•• أن يُصنَع فريق سعودي نسائي على مستوى عالٍ، وأن تزيد شعبية اللعبة في السعودية وغيرها من الألعاب حتى تكون السعودية من أكبر الدول المستضيفة للألعاب الأولمبية وغيرها من البطولات. كما أتمنى أن يزيد وعي المجتمع بأهمية الرياضة والحركة لرفع مستوى الصحة.

• هل تفكرين بالتدريب مستقبلاً؟

•• التدريب هي مهنتي الحالية، وتدريب رفع الأثقال تخصصي القريب.

• مَنْ مثلك الأعلى في لعبة رفع الأثقال؟

•• عدد من اللاعبين، منهم لاعب المنتخب السعودي علي العثمان.

• هل واجهتك صعوبات أثناء المشاركة في بطولتي الخليج وشرق آسيا؟

•• الصعوبة كانت في التجربة نفسها كأول ظهور نسائي وتخوف من ردة الفعل، لكن النتيجة كانت عكسية ومشجعة بشكل كبير ومفاجئ، سعيدة جداً بهذه التجربة.

• ما بطولاتك ومشاركاتك القادمة؟

•• حالياً هي البطولة العربية في تونس.