شكرا لقرائتكم خبر عن خزائن الأندية «خاوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

بعثت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية خطابات لأندية الاتحاد، والأهلي، والهلال، والاتفاق، والرائد، والفتح، والفيصلي، وأحد، والباطن، والشباب، والوحدة، والقادسية، تضمن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، كما تضمن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية لتلك الأندية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية التي ستعقد الأسبوع القادم، وستطبق فيها المادة 16، وسيفتح باب الطعون ضد القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الإدارة والناخبين اليوم (السبت) على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات [email protected] ، وفق نموذج الطعون المرفق، ورغم الإقبال الضعيف على التسجيل في عضوية الأندية التي كانت تنتظر خزائنها أموالا كبيرة من العضويات، تصدر نادي الاتحاد القائمة المالية برصيد 2.288.000 ريال، يليه الهلال بـ1.580.000، وجاء الاتفاق ثالثا بـ1.380.000، فيما فوجئ أنصار النادي الأهلي بعزوف أعضاء الشرف وعدم تسديد عضوياتهم، إذ اقتصرت قائمة الأهلي على 19 عضوا بإجمالي مبلغ لم يتجاوز نصف المليون.

المادة «16».. النِّصاب القانوني

لانعقاد الجمعية العمومية:

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1- يكون حضور اجتماعات الجمعية العمومية للأعضاء السارية عضوياتهم، ومن بلغ عمره 18 عاماً هجرياً وقت انعقاد الجمعية.

2- يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته 50% من إجمالي عدد الأصوات الكلي 50%+1.

3- إذا لم يتحقق النِّصاب القانوني في الاجتماع الأول تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى خلال مدة من 24 ساعة إلى أسبوعين، ويُعتبر بعدها الاجتماع صحيحًا إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته 25% من إجمالي عدد الأصوات الكلي 25%+1، وإذا لم يتحقق ذلك يتخذ المكتب الإجراءات التي يراها مناسبة.

4- إذا بدأ الاجتماع صحيحًا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية انسحابُ أيِّ عدد وفقاً لما ورد في هذه المادة.