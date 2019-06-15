بلجيكا في صدارة التصنيف الدولي

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لوزان) حافظت بلجيكا على صدارتها أمام فرنسا بطلة العالم أمس (الجمعة) في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما قفزت البرتغال مركزين وأصبحت خامسة بعد تتويجها بدوري الأمم الأوروبية. حافظت بلجيكا على صدارتها أمام فرنسا بطلة العالم أمس (الجمعة) في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما قفزت البرتغال مركزين وأصبحت خامسة بعد تتويجها بدوري الأمم الأوروبية. وبعد فوزها على كازاخستان وأسكتلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، عززت بلجيكا تقدمها على المنتخب الأزرق الذي عوض خسارته أمام تركيا 0/2 بفوزه على أندورا المتواضعة 4/0. واحتفظت البرازيل التي تستهل الجمعة بطولة كوبا أمريكا على أرضها، بالمركز الثالث وإنجلترا بالرابع. وكانت البرتغال الأبرز بين العشرة الأوائل مع تقدمها مركزين نحو الخامس بعد فوزها في نهائي دوري الأمم على هولندا 1/0، التي أصبحت في المركز الرابع عشر (+2). وارتقت إسبانيا الى المركز السابع (+2)، ألمانيا الى الحادي عشر (+2) وإيطاليا الى الرابع عشر (+3). وتصدرت إيران المنتخبات الآسيوية في المركز العشرين والسنغال المنتخبات الأفريقية في المركز الـ22، متقدمة على الصعيد القاري على تونس التي باتت صاحبة أفضل ترتيب بين المنتخبات العربية (25 عالمياً) بتقدمها 3 مراكز.



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