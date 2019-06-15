«الدرعية» محط أنظار العالم

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن حجاب (جدة)أعلنت الفورمولا إي انطلاق الموسم السادس من «أي بي بي» «إف أي إي» فورمولا إي، من خلال إقامة 14 جولة تبدأ بجولتين من الدرعية 22 و23 من نوفمبر المقبل، وهي امتداد للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي وتستمر 9 أعوام قادمة.
وكشف المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات في اجتماعه الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، عن تفاصيل برنامج الموسم السادس من «أي بي بي» «إف أي إي» فورمولا إي، الذي سينطلق بداية من الدرعية في 22 نوفمبر القادم من هذا العام، ضمن 14 جولة تقام في 12 مدينة في 4 قارات حول العالم.
وسيشهد السباق الكبير المرور بعدة مدن هي سانتياغو ومكسيكو سيتي وهونغ كونغ وروما، حيث تقام أولى جولات سباقات فوستالبين الأوروبية، إضافة إلى باريس وسيئول الكورية الجنوبية وبرلين ونيويورك، قبل أن تختتم في لندن في يوليو 2020 التي تم إدراجها كمدينة جديدة ضمن الجولات المقررة مع سيئول.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد استضافت في ديسمبر 2018 سباق «السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018»، ضمن الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات «فورمولا إي ايه بي بي»، الذي شهد مشاركة أبرز المتسابقين العالميين، وحظيت حينها هذه التظاهرة بتغطية إعلامية غير مسبوقة من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، إضافة إلى الحضور الجماهيري.
وقال ألبرتو لونغو، المؤسس الشريك ونائب الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: «سيكون الموسم القادم من بطولة (أي بي بي) (إف أي إي) فورمولا إي، أحد أكثر المواسم إثارة وحماسًا في تاريخ البطولة القصير، انطلاقًا من إضافة المزيد من السباقات والوجوه الجديدة، فضلًا عن إدراج جولتي لندن وسيئول وإشراك مرسيدس بنز وبورش، كما يعد الموسم هو الأطول والأكثر شمولًا حتى الآن، بالنظر إلى قائمة المدن والعواصم التي تدعم سباق الفورمولا إي والسيارات الكهربائية، فإلى جانب التعديلات التي أجريت على اللوائح، يحظى السباق بفرصة فريدة ليكون أكثر إثارة وتشويقًا أكثر من أي وقت مضى، فمع تبقي 3 جولات على ختام هذا الموسم، تظل معركة حسم اللقب مفتوحة على مصراعيها، وأتطلع إلى البدء من جديد من الدرعية في نوفمبر القادم».
الدرعية - المملكة العربية السعودية 22 نوفمبر 2019
الدرعية - المملكة العربية السعودية 23 نوفمبر 2019
المكان يحدد لاحقًا - 14 ديسمبر 2019
سانتياغو - تشيلي - 18 يناير 2020
مكسيكو سيتي - مكسيكو - 15 فبراير 2020
هونكونغ - الصين - 1 مارس 2020
المدينة تحدد لاحقًا - الصين - 21 مارس 2020
روما - إيطاليا - 4 أبريل 2020
باريس - فرنسا - 18 أبريل 2020
سيئول - كوريا الجنوبية - 3 مايو 2020
برلين - ألمانيا - 30 مايو 2020
نيويورك - الولايات المتحدة - 20 يونيو 2020
لندن - المملكة المتحدة - 25 يوليو 2020
لندن - المملكة المتحدة - 26 يوليو 2020
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