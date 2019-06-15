لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى تجتمع اليوم للترتيب للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل تجتمع لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، اليوم السبت ، للترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج، وأيضًا مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد .
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين على مدار يومى الاثنين والأربعاء الماضيين ولم تصل لقرارات نهائية فى ملفات الفريق للموسم الجديد، فقررت امتداد الجلسة للسبت .
وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا
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