شكرا لقرائتكم لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى تجتمع اليوم للترتيب للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، اليوم السبت ، للترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج، وأيضًا مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد .

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين على مدار يومى الاثنين والأربعاء الماضيين ولم تصل لقرارات نهائية فى ملفات الفريق للموسم الجديد، فقررت امتداد الجلسة للسبت .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا