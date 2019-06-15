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جماهير غينيا تستقبل منتخب بلدها أمام مطار برج العرب قبل مواجهة مصر

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أ.ش.أ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجمعت مجموعة من جماهير غينيا، مساء اليوم، أمام مطار برج العرب في انتظار وصول بعثة المنتخب الغينى إلى الإسكندرية.

وتلعب غينيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية، التي تستضيفها الإسكندرية، وتضم كلا من:نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى.

ويواجه المنتخب الغينى نظيره المصري الأحد علي ملعب استاد برج العرب في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

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