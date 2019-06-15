شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام بطولة السيدات للبولينج في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

حققت اللاعبة ‫ريكا فينتورا لقب البطولة الفردية السادسة للسيدات وحصلت على الميدالية الذهبية ومبلغ ٤٠٠٠ ريال، ومجموع نقاط (١٤٩)، في البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للبولينج اليوم (الجمعة) في مدينة جدة، بمشاركة لاعبات من 6 جنسيات هي السعودية ، وماليزيا، والكويت، واريتريا، وتنزانيا، والفلبين.

وتوَّجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينج الدكتورة رزان بكر اللاعبات الفائزات، حيث حصلت اللاعبة ‫ميكا ايكالنير على المركز الثاني والميدالية الفضية ومبلغ ٢٠٠٠ ريال، وفي المركز الثالث حصلت اللاعبة إليزابيث بوليكاربيو على الميدالية البرونزية ومبلغ ١٠٠٠ريال.

وشاركت في البطولة ٥٦ لاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات، وتضمنت البطولة مشاركة لاعبات من الاتحاد السعودي للبولينج من الرياض وجدة والخبر.

و‏انتهت منافسات الجولة الأولى بتصدر اللاعبة إيميلدا سياقو الفليبينية وتأهلها للجولة الثانية بمشاركة ٢٨ لاعبة‫، تلتها في الصدارة للجولة الثانية اللاعبة ميكا ايكالنير الفلبينية والبالغة من العمر ١٦ عاماً، وتأهلها للجولة الثالثة بمشاركة ١٥ لاعبة، ومن الجولة الثالثة تأهلت اللاعبات إليزابيث بوليكاربيو من الفلبين، ريكا فينتورا، وميكا ايكالنير.

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وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينج الدكتورة رزان بكر، أن البطولة شهدت تزايداً في عدد العضويات الخاصة بالنساء من السعوديات والمقيمات، مما يعطي مؤشر عن مدى إقبال المجتمع السعودي على اللعبة، ويمنحنا دافعاً لتقديم المزيد.

وأوضحت أن هذه البطولة شاركت فيها أربعة لاعبات ماليزيات محبات للعبة لأول مرة في الدوري السعودي، واعتبرته إضافة جميلة للبطولة.

وفي حديث مع إحدى اللاعبات الماليزيات، قالت نوريما سايدك: «هناك ما يقارب ٤٥ لاعبة ماليزية في السعودية، ونحن سعداء بوجود الدوري السعودي للسيدات الذي يجمع أعداداً كبيرة وخبرات متنوعة، ويجعلنا نقضي وقتاً جميلاً ونُنمي مهاراتنا».

من جهة أخرى، شاركت في البطولة ولأول مرة ثلاث لاعبات من فريق الصم تحت إشراف الدكتورة فائزة نتو رئيسة مجلس إدارة نادي الصم للنساء بجدة، وعضو الاتحاد السعودي للصم.

وقالت نتو: «هذا يعتبر أول فريق للصم في المملكة وعددهم ١٢ لاعبة، وبدأوا فترة التدريبات منذ خمسة أشهر تقريباً».