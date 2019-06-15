شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: نفاضل بين قبرص واليونان لمعسكر الزمالك الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك مفاضلة بين اليونان وقبرص لخوض الفريق الكروى الأول معسكره الصيفي. Advertisements أضاف رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور: نسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء إجراءات سفر الفريق إلى هناك لإقامة المعسكر لإعداد اللاعبين بالشكل اللائق. وأوضح مرتضى منصور أن الدعم الكامل للمدير الفنى الحالى خالد جلال سيستمر لأن الفريق بحاجة إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

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