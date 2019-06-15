شكرا لقرائتكم عودة تدريبات الداخلية آخر يونيو استعدادا للدرجة الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية ، عودة تدريبات الجماعية للفريق، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وذلك في اطار الإعداد للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وقال عبد الصمد في تصريحات خاصة أنه سيواصل خلال الفترة المقبلة تفقد قطاعات الناشئين ومتابعة مبارياتهم لضم مجموعة منهم إلى صفوف الفريق الأول حيث يمنح عبد الصمد الأولوية لأبناء الداخلية من الناشئين.

ويحتل الداخلية المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري العام برصيد 27 نقطة بعد أن خاض الفريق 34 مباراة بالدوري الممتاز.