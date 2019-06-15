مختار مختار يستقر على بقاء هذا الثلاثى.. تعرف عليهم...

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جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، على بقاء الثلاثى الغينى موسى دياوارا والغانى وهاب انان والنيجيرى جيمس تيدى فى صفوف الفريق بالموسم الجديد فى ظل تألقهم وحجزهم موقع أساسى فى تشكيل الانتاج . وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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