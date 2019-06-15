شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: صفقات الزمالك الصيفية سوبر ولم نلتق عروضا لساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن صفقات الفريق المقبلة ستكون سوبر كما اعتدنا خلال الفترة المقبلة.

أضاف رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور: لم يتلق أى من اللاعبين فى الفريق حاليا سواء محمد عنتر والنقاز وفرجانى ساسي لم يتلقون أى عروض أو غيرهم من اللاعبين حاليا.

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تابع مرتضى منصور أنه سلم خالد جلال المدير الفنى للفريق أسماء 13 لاعبًا فى الفريق من المعارين والعائدين لحسم أمرهم وغيرهم لتحديد موقفهم.