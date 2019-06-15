شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول للنادى الاسماعيلى، اليوم السبت، تدريباته استعداداً للمباراة المؤجلة مع الزمالك .

وكان محمود جابر المدير الفنى المؤقت للاسماعيلى قد حدد الخميس الماضى موعداً لإنطلاق فترة الاعداد ولكن قرر المجلس تأجيلها للسبت انتظاراً لحسم ملف المدير الفنى الاجنبى المنتظر التعاقد معه ليقود بنفسه فترة الاعداد ولكن مع عدم حسم الملف سيتولى محمود جابر فترة الاعداد لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل .