شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ما ينفعشى أتعاقد مع مدرب بـ50 مليون علشان يلعب فى مناخيره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يشغل باله بالانتقادات التى يتعرض لها من البعض بعد رحيل المدرب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض سابقًا. أضاف رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور: "ليس معقولاً أن أدفع 50 مليوناً لمدرب فى الموسم الواحد علشان يلعب فى مناخيره". Advertisements أوضح أن جروس كان يريد بيع أوباما ولم يوافق على استقدام فرجانى ساسى بالاضافة الى تعدي اللاعبين عليه سواء كهربا أو كابتن الفريق ما جعله غير قادر على السيطرة على اللاعبين.

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