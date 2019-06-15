شكرا لقرائتكم هل تم تخصيص حراسة خاصة لمحمد صلاح ؟ مدير المنتخب يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري على الأنباء التى تداولت بشأن تخصيص حراسة خاصة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال معسكر الفراعنة في برج العرب استعدادا لأمم افريقيا. وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية "غير صحيح وجود حراسة خاصة على غرفة محمد صلاح بشكل منفرد والحراسة والتأمين لمعسكر منتخب مصر بالكامل وليس لمحمد صلاح وحده". تابع لهيطة : "أجيري سعيد بمواجهة تنزانيا ويسعى لتطبيق أفكاره، لكن كنا نتمنى حضور جماهيري أكبر وأعتقد أن عدد الجماهير سيكون أكبر في لقاء غينيا، ونحاول إشراك الـ23 لاعب في المباراتين لكي يكون هناك صورة كاملة لأجيري حول اللاعبين لمعرفة التشكيل الأساسي".

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