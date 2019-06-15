شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: استاد الزمالك سيظهر للنور 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن استاد الزمالك سيظهر للنور فى 2022 أى بعد 3 سنوات تقريبًا. أضاف رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور: بدأنا العمل فى الاستاد منذ شهر تقريبًا وسنسعى الى تجاوز كل البطولات. Advertisements تابع مرتضى منصور أنه يأمل فى الانتهاء من الاستاد قبل الموعد المحدد لاهدائه لجماهير الزمالك بالكامل.

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