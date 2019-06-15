شكرا لقرائتكم ميسي ومارادونا بيليه.. أبرز من قهرتهم كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في خامس مرة ببطولة كوبا أميركا، ويسعى نجم برشلونة لنسيان الإخفاقات السابقة، ففي 4 مشاركات وصل إلى النهائي 3 مرات دون أن يرفع الكأس في أي منها.

ولم يتمكن لاعبون كبار من رفع اللقب القاري، وأبرزهم دييغو أرماندو مارادونا، وهو الذي قاد بلاده لتحقيق كأس العالم في 1986 بمكسيكو فشل في كوبا أميركا ثلاث مرات. والأولى كانت في عام 1979 والتي أقيمت في بيرو إذ شهدت خروج منتخب التانغو مبكرا من الدور الأول في مجموعة تواجدت فيها البرازيل وبوليفيا.

Advertisements

وفي عام 1987، وبعد سنة من تحقيق كأس العالم، أتيحت لمارادونا الفرصة لتحقيق اللقب القاري وأمام جماهيره، ولكن الأرجنتين المستضيفة خرجت أمام أوروغواي في نصف النهائي، وبعدها بعامين، خيبت الأرجنتين الآمال في البطولة التي أقيمت بالبرازيل وودعتها من الدور الثاني كما أن مارادونا لم يتمكن من هز الشباك.

وبدوره لم ينجح هداف مونديال 1978، الأرجنتيني كيمبس بإضافة الكأس القارية إلى لقبه المونديالي، وهناك نجم آخر لم يكن محظوظا في كوبا أميركا، وهو البرازيلي بيليه، الحائز 3 مرات على كأس العالم، فقد شارك مرة واحدة فقط وكانت في عام 1959 في الأرجنتين، وحينها خسر منتخب السيليساو النهائي أمام البلد المستضيف، وتألق بيليه بتصدره قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وسبق وفشل البرازيلي زيكو بالفوز بكوبا أميركا، وهو الذي يعتبره العديد كأحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم بلاد السامبا، وكان أفضل ما حققه هو المركز الثالث في بطولة عام 1979.