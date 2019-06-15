شكرا لقرائتكم هازارد يفشل في كسر 5 أرقام خلال حفل تقديمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضر حوالي خمسون ألف شخص، يوم الخميس، خصيصا إلى ملعب سينتياغو بيرنابيو لرؤية البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد.

وهو ذات الرقم الذي حضر نهائي الدوري الأوروبي 2017 بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، ونفس العدد الذي شاهد نهائي دوري أمم أوروبا 2016 بين البرتغال وفرنساـ إضافة إلى العديد من النهائيات والمنافسات في كأس العالم.

ولم يتمكن هازارد من كسر الرقم المسجيل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو "80 ألفا"، بعدما انتقل رونالدو من مانشستر يونايتد إلى العاصمة الإسبانية مدريد في صفقة تاريخية.

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وقبل خمسة وثلاثين عاما، استقبل قرابة 75 ألفا في ملعب سان باولو، دييغو أرماندو مارادونا، كانوا يعرفون حينها أن الأسطورة الأرجنتينية ستصنع لنادي نابولي التاريخ.

كما جاء 60 ألف مشجع إلى مدرجات "كامب نو" في 2009 من أجل رؤية السويدي زالاتان إبراهيموفيتش مرتديا قميص برشلونة، وهو أكثر من رقم نيمار بثلاثة آلاف.

ووصل عدد جماهير ريال مدريد التي حضرت استقبال البرازيلي كاكا "55 ألفا"، وتشمل قائمة أكثر عشرة استقبالات جماهيرية أيضا الإسباني فيرناندو توريس بخمسين ألفا في أتلتيكو مدريد.. وكارلوس تيفيز بخمسة وأربعين في بوكا جونيورز.

و حظي الكولومبي خاميس رودريغيز باهتمام ستة وثلاثين ألف محب في البرنابيو، وديفيد فيا بخمسة وثلاثين في معقل كاتالونيا ليكون عاشر الترتيب، فيما لا تؤمن الأندية الإنجليزية بمفهوم حفل الاستقبال الجماهيري للاعب الجديد مكتفية بمؤتمر صحفي وإلتقاط المصورين للقطات له في الملعب.