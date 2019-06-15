أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
قال الكابتن جريشة الحكم المصري الدولي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" أشكر هاني أبو ريدة بعد دوره منذ بداية الأزمة، ووقوفه بجانبي حتى تم رفع الإيقاف في النهاية".
وأضاف جريشة:" شعرت بالفخر بعد ان استعدت كرامتي ولوجود اتحاد كرة قوي يديره هاني أبو ريدة، الرجل الذي كان حريصا على طمئنتي منذ اللحظة الأولى".
وتابع جريشة:" رد فعل باقي الحكام الأفارقة بعد سماع القرار شيء أسعدني، واوعد الجميع ان أقدم أداء قوي واظهار التحكيم المصري بشكل مميز".
وأوضح أنه سيرد الجميل لهاني أبو ريدة، والذي يعتبره صاحب الفضل في قرار رفع الإيقاف عنه، لافتا أنه سينضم خلال ساعات لمعسكر الحكام استعداد لمباريات أمم أفريقيا.
وختم حديثه قائلاً : " لم اتوقف عن المران بعد قرار إيقافي وكان لدى امل بأنني سأصل للبطلولة، وأتمنى أن تمر البطولة بشكل جيد على التحكيم، لان الجميع سيكون تركيزه الأكبر على التحكيم".
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