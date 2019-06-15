ملف الجمعة.. تراجع مصر.. وكلوب يتخلى عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 14 يونيو.
شوبير يُعلن رفع الإيقاف عن جهاد جريشة
تقارير: كلوب مستعد للتضحية بصلاح من أجل "جوهرة إيفوارية"
تقارير: هيدرسفيلد قد يكون مُجبرًا على تمديد إعارة رمضان صبحي
نيمار عن تهمة الاغتصاب: الحقيقة ستظهر عاجلا أو آجلا
الإنتاج الحربي يتعاقد مع مدافع نهضة بركان
رسميا.. ريال مدريد يضم "ميسي اليابان"
مصر تتراجع مركزًا في تصنيف الفيفا قبل أمم إفريقيا
28 لاعبًا من بريميرليج في أمم إفريقيا.. ثلاثي مصري وسيطرة إيفوارية
تقارير: مدرب بشكتاش يضع تريزيجيه ضمن أولوياته
رئيس الزمالك: الأهلي خسر معركته.. لم يصلنا عروض للثلاثي.. ومالك بيراميدز "زملكاوي"
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